شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصرى للتجديف يعلن عن تعديل مواعيد بعض البطولات المحلية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار حرص مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف برئاسة اللواء شريف القماطي على التنظيم الدقيق وتوفير أفضل الظروف لإقامة البطولات المحلية، تقرر تعديل مواعيد بعض البطولات وفقًا للتالي:

أولا: تنظيم بطولة الجمهورية لكافة الدرجات العمرية بمدينة الإسماعيلية في الفترة من 15 إلى 19 أبريل 2025، لتكون بطولة مجمعة بدلاً من البطولتين اللتين كان من المقرر تنظيمهما في 21 ،22 فبراير 2025، وفي 26 ،27 يونيو 2025.

ثانيا: تأجيل بطولة الجمهورية للتجديف داخل الصالات (الأرجوميتر) والتي كانت مقررة يوم 25 أبريل 2025 إلى موعد سيُحدد لاحقًا.

ويتقدم الاتحاد بخالص الشكر والتقدير للسادة رؤساء الأندية والاجهزة الفنية والإدارية على تعاونهم المستمر، كما يؤكد اللواء شريف القماطي أن الاتحاد يضع دائمًا مصلحة اللاعبين والأندية في أولوياته، لضمان تقديم بطولات متميزة ومواكبة أعلى المعايير التنظيمية.

نتمنى لجميع أندية التجديف المصرية كل التوفيق والنجاح في البطولات القادمة.