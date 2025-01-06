شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الأهلى لمباراة سموحة.. غياب بيرسى تاو وعودة يوسف أيمن والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز الفني للأهلي قائمة مباراته أمام سموحة التي ستدخل معسكرا مغلقا غدا الثلاثاء على استاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يوسف أيمن، أكرم توفيق، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، مروان عطية، كريم نيدفيد، عمرو السولية، عمر الساعي، مصطفى أبو الخير، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، أفشة، حسين الشحات، كهربا، وسام أبو علي، سمير محمد.

وشهدت القائمة غياب كل من: بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، عمر كمال، خالد عبد الفتاح، مصطفى مخلوف، مصطفى أبو الخير، محمد عبد الله، كريم فؤاد، علي معلول.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سموحة المقرر لها الساعة الرابعة عصر غدٍ ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقاد الجهاز المعاون تدريبات الفريق اليوم بسبب غياب مارسيل كولر المدير الفني للفريق، عن المران لأسباب صحية، حيث تعرض لوعكة صحية ونزلة معوية، ويتم تقييم حالته طبيًّا خلال الساعات المقبلة لتحديد موقفه من التواجد في مباراة سموحة غدًا.

واشتمل مران الفريق على جزء بدني خفيف قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة، فيما أدى حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، وشارك محمود كهربا في تدريبات الفريق بعد تعافيه من نزلة برد.

وعقب المران الختامي أعلن الجهاز الفني قائمة الفريق للدخول في معسكر، استعدادًا لمباراة الغد.