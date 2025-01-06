شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا ينتظم فى مران الأهلى بعد تعافيه من نزلة البرد.. وغياب تاو تمهيدا للرحيل والان مع تفاصيل الخبر

شهد مران الأهلي اليوم الاثنين انتظام محمود كهربا في التدريبات الجماعية، بعدما غاب عن المشاركة في مران الأمس بسبب شكواه من الإصابة بنزلة برد، ليتأكد جاهزيته للمشاركة في مباراة الغد أمام سموحة والمؤجلة من الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري.

وشهد مران الأهلي غياب بيرسي تاو لاعب الفريق، والذي اقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء والانضمام لصفوف نادي قطر القطري.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سموحة المقرر لها الساعة الرابعة عصر غدٍ ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقاد الجهاز المعاون تدريبات الفريق اليوم بسبب غياب مارسيل كولر المدير الفني للفريق، عن المران لأسباب صحية، حيث تعرض لوعكة صحية ونزلة معوية، ويتم تقييم حالته طبيًّا خلال الساعات المقبلة لتحديد موقفه من التواجد في مباراة سموحة غدًا.

اشتمل مران الفريق على جزء بدني خفيف قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة، فيما أدى حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، وشارك محمود كهربا في تدريبات الفريق بعد تعافيه من نزلة برد.

وعقب المران الختامي أعلن الجهاز الفني قائمة الفريق للدخول في معسكر، استعدادًا لمباراة الغد.