شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوقف مؤقتا مسابقات مواليد 2005 لدعم منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، الأندية عن قراره بتعليق مؤقت لمسابقات الشباب مواليد 2005 بدءًا من يوم 8 يناير الجاري.

يأتي هذا القرار في إطار حرص الاتحاد على توفير أفضل الظروف لمنتخب الشباب مواليد 2005 استعدادًا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة والتي ستقام في شهر أبريل المقبل في كوت ديفوار.

ويرى الاتحاد أن هذا التوقف المؤقت سيمنح اللاعبين المختارين للمنتخب فرصة أكبر للتركيز في معسكرهم التحضيري تحت قيادة المدير الفني الجديد أسامة نبيه، حيث يهدف المعسكر إلى تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً وذهنياً للمنافسات القارية المرتقبة.

ومن المتوقع أن يشهد المعسكر التحضيري تنفيذ برنامج تدريبي مكثف يشتمل على مباريات ودية مع فرق قوية لتقييم مستوى اللاعبين واختيار التشكيلة النهائية التي ستمثل مصر في البطولة الأفريقية.

جدير بالذكر أن بطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة تعد من أهم البطولات القارية للشباب، حيث إنها تؤهل الفائز بها إلى نهائيات كأس العالم للشباب، ويسعى المنتخب المصري لتحقيق نتائج إيجابية في هذه البطولة والوصول إلى مراحل متقدمة.