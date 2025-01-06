شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعزى تامر درى ومحمود بسيونى فى وفاة والديهما والان مع تفاصيل الخبر

تقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، وأعضاء لجنة إدارة شئون التحكيم، بالتعازي والمواساة إلى المحاضر الدولي تامر دري والحكم الدولي محمود بسيوني في وفاة والديهما.

وجاء بيان اتحاد الكرة: "يتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة المهندس هانى أبو ريدة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وأعضاء لجنة إدارة شئون التحكيم، بخالص التعازي والمواساة للمحاضر الدولى الكابتن تامر درى وللحكم الدولى محمود بسيونى في وفاة المغفور لهما بإذن الله والديهما، داعين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان .. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ويختتم اليوم الإثنين، معسكر حكام الدوري الممتاز الذي تنظمه لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري الذى امتد لأربعة أيام بداية من الجمعة الماضي.

وتم تقسيم الحكام لمجموعتين، انتظمت الأولى في المعسكر صباح الجمعة، وينتهي في الثامنة مساء السبت، بينما انطلق معسكر المجموعة الثانية في العاشرة صباح الأحد، وينتهي في الثامنة مساء اليوم الإثنين.

وفي بداية المعسكر، رحب وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام بالحضور، كما حرص على توجيه تعليمات عامة لجميع الحكام بضرورة الالتزام والانضباط والتركيز الشديد بهدف عدم تكرار الوقوع فى الأخطاء قدر الإمكان.

وشهد اليوم الأول للمعسكر تواجد رموز وخبراء التحكيم المصرى، وعلى رأسهم أحمد الشناوى وجمال الغندور وعصام عبد الفتاح، بجانب أعضاء لجنة الحكام الكابتن هشام صلاح والكابتن فهيم عمر وجهاد جريشة وعزب حجاج وسيد مراد وجيمس حنا.