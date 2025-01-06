الإسماعيلى يستعيد خدمات 5 لاعبين أمام البنك الأهلى فى الدورى

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يستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، خدمات 5 لاعبين أمام البنك الأهلى، فى المباراة المقرر لها السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الثامنة من دورى nile.

ويعيد حمد إبراهيم الخماسى محمد حسن الذى تعافى من التهابات الركبة، ومحمد نصر وخالد النبريصى ومروان حمدى ومحمد بيومي لقائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلى، بعدما غابوا عن مواجهة الفريق أمام طنطا فى كأس مصر والتى فاز بها الفريق بهدف نظيف.



وبدأ فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته مساء اليوم، وذلك ضمن برنامج الاستعداد للقاء البنك الأهلي يوم السبت المقبل لحساب منافسات مسابقة الدوري المحلي.



المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والخططية منها التسليم والتسلم واللعب في المساحات الضيقة، كما تطرق المران لتدريبات من شأنها زيادة الفاعلية الهجومية للفريق.



واختتم المران بتقسيمة تم إيقافها عدة مرات بغرض الوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للخطط الفنية المرغوب تطبيقها في قادم المباريات.