شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عدلي يسبق بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار بـ24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

تقرر سفر سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى كوت ديفوار ‏صباح الأربعاء للترتيب لسفر البعثة المحدد له الخميس المقبل، لخوض مباراة استاد ‏أبيدجان فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.‏

وتقرر أن يسبق سمير عدلي بعثة الأهلي لإنهاء الترتيبات الخاصة بالرحلة من إقامة ‏وانتقالات ومعاينة ملعب التدريب، في إطار توفير الأجواء اللازمة للفريق قبل المباراة.‏

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد كلف محمد الدماطي ‏عضو ‏المجلس برئاسة البعثة، حيث يقوم ‏بالتنسيق والترتيب ‏الكامل مع محمد رمضان، ‏المدير الرياضي، لتوفير الأجواء المناسبة للفريق ‏من سفر وإقامة وملاعب تدريب، ‏لمساعدة ‏الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق ‏أفضل النتائج في المباراة المقرر إقامتها السبت ‏المقبل‎.‎