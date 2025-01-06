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سمير عدلي يسبق بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار بـ24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الإثنين، 06 يناير 2025 07:39 م

تقرر سفر سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى كوت ديفوار ‏صباح الأربعاء للترتيب لسفر البعثة المحدد له الخميس المقبل، لخوض مباراة استاد ‏أبيدجان فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.‏

وتقرر أن يسبق سمير عدلي بعثة الأهلي لإنهاء الترتيبات الخاصة بالرحلة من إقامة ‏وانتقالات ومعاينة ملعب التدريب، في إطار توفير الأجواء اللازمة للفريق قبل المباراة.‏

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد كلف محمد الدماطي ‏عضو ‏المجلس برئاسة البعثة، حيث يقوم ‏بالتنسيق والترتيب ‏الكامل مع محمد رمضان، ‏المدير الرياضي، لتوفير الأجواء المناسبة للفريق ‏من سفر وإقامة وملاعب تدريب، ‏لمساعدة ‏الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق ‏أفضل النتائج في المباراة المقرر إقامتها السبت ‏المقبل‎.‎

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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