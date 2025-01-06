شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطير إلى كوت ديفوار الخميس لمواجهة استاد أبيدجان والان مع تفاصيل الخبر

يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى كوت ديفوار الخميس المقبل، استعدادًا لمباراة استاد أبيدجان المقررة 11 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد قرر تكليف محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة فريق الكرة في كوت ديفوار. ويقوم الدماطي بالتنسيق الكامل مع المدير الرياضي لتوفير الأجواء المناسبة للفريق من سفر وإقامة وملاعب تدريب قبل سفر البعثة.

وينافس الأهلي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم معه أندية: أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، واستاد أبيدجان الإيفواري، وشباب بلوزداد الجزائري.