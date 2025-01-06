شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يرفض التفريط فى نجومه ويبحث تدعيم 3 مراكز بالانتقالات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض نادى بتروجت فكرة التفريط فى لاعبيه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وأغلق الباب أمام أى مفاوضات تخص لاعبيه من أجل مواصلة عروضه القوية خلال مباريات دورى nile.

وأكد محمد أيمن، المشرف على الكرة بنادى بتروجت، فى تصريحات خاصة، أن إدارة بتروجت ترفض السماح لأى لاعب بالرحيل فى هذا التوقيت من أجل الحفاظ على قوام الفريق الأساسى.

وأضاف، "نبحث حاليا عن تدعيم 3 مراكز فى الوقت الحالى، وهناك مفاوضات مع أكثر من لاعب للتعاقد معه فى الانتقالات الحالية، بناءً على رغبة سيد عيد المدير الفنى للفريق".

وظهر أكثر من لاعب فى بتروجت بمستويات مميزة خلال مباريات الفريق بالدورى مثل أحمد رضا وحامد حمدان وشيكودى وغيرهم من اللاعبين.

ويستعد فريق بتروجت لمواجهة إنبى الجمعة المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثامنة من دورى nile.

ويحتل فريق بتروجت المركز التاسع فى ترتيب دورى nile برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز فى مباراتين والتعادل فى 3 مواجهات والخسارة فى مواجهتين، سجل لاعبو الفريق البترولى 6 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.