شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتي تفتح باب الحجز لمباريات الجولة الثامنة بدوري nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تذكرتي، الجهة المسؤولة عن تذاكر مباريات الدوري المصري الممتاز، فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباريات الجولة الثامنة من دوري nile.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الثامنة الجمعة المقبل 10 يناير، حيث يستضيف طلائع الجيش نظيره سيراميكا في أولى مباريات الجولة.

تفتتح مباريات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة دوري NILE الجمعة المقبل، حيث قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدوري الممتاز فى الساعة 4 و7 مساءً بداية من الأسبوع الثامن، بدلا من الساعة 5 و8 مساء، وأجرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تعديلات على مواعيد 4 مباريات من الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، والخاصة بالأندية المشاركة في البطولات القارية، بعد تحديد المواعيد من جانب الكاف.

وتقرر إقامة لقاء بيراميدز وغزل المحلة يوم 15 يناير في الرابعة عصرا باستاد الدفاع الجوي، وتقام مباراة الأهلي والجونة يوم 15 يناير في السابعة مساءً باستاد القاهرة الدولي وتقام مباراة الزمالك وحرس الحدود يوم 16 يناير في الرابعة عصراً باستاد القاهرة الدولي.

وتقام مباراة المصري وفاركو يوم 16 يناير في السابعة مساء باستاد السويس الجديد.

مواعيد مباريات الجولة الثامنة للدورى المصرى

الجمعة 10 يناير

بتروجت & إنبى..4 عصراً

طلائع الجيش & سيراميكا.. 7 مساء

السبت 11 يناير

البنك الأهلى & الإسماعيلى..4 عصراً

الاتحاد السكندري & زد إف سى .. 7 مساء

الأحد 12 يناير

سموحة & مودرن سبورت..4 عصراً

الأربعاء 15 يناير

بيراميدز & غزل المحلة..4 عصراً

الأهلى & الجونة ..7 مساء

الخميس 16 يناير

الزمالك & حرس الحدود ..4 عصراً

المصري البورسعيدى & فاركو..7 مساءً.