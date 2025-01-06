شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة كولر بوعكة صحية تبعده عن مران اليوم وتهدد بغيابه عن مباراة سموحة غداً والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مارسيل كولر المدير الفني، غاب عن المران الختامي اليوم استعدادًا لمباراة سموحة في بطولة الدوري بسبب تعرضه لوعكة صحية ونزلة معوية.

وقال جاب الله، إن كولر تناول الأدوية والعلاج اللازم، وتجري متابعته على مدى الساعات القادمة، لتقييم حالته وتحديد موقفه من التواجد في مباراة سموحة المقرر لها الرابعة عصر غد.

واستقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على عودة الثنائى أحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس لدكة البدلاء فى مباراة سموحة المقبلة بالدوري.

ويواجه فريق الأهلى نظيره سموحة في الرابعة عصر غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

وشارك كوكا وكريم الدبيس فى التشكيل الأساسى للأهلى فى مباراة شباب بلوزداد الجزائري التى خسرها المارد الأحمر بهدف دون رد فى دوري الأبطال، وظهر الثنائى بشكل متراجع.

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.