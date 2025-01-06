شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يكشف لـ"الخليج 365" موعد عودته لتدريبات الإسماعيلى الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد الشيخ، لاعب الإسماعيلى، موعد عودته لتدريبات الدراويش الجماعية بعد العودة اليوم من قطر لإجراء بعض الاختبارات لمعرفة موعد عودته للملاعب.

وقال أحمد الشيخ ، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "رجعت اليوم من قطر وأمامى أسبوعان لاستكمال التمارين التى أخوضها، ثم أسافر إلى قطر يوم 22 أو 23 يناير الجارى من أجل عمل اختبار أخير للاطمئنان النهائى على مراحل التعافى".

وعن عودته للتدريبات قال أحمد الشيخ، "إن شاء الله سأكون فى تدريبات الإسماعيلى الجماعية نهاية الشهر الجارى بعد العودة من قطر مباشرة، وأقاتل حالياً من أجل إنهاء البرنامج للعودة للمباريات ومساعدة الإسماعيلى".

كان أحمد الشيخ أجرى جراحة ناجحة فى الركبة الموسم الماضى أبعدته عن مباريات الإسماعيلى فى الموسم الحالى، والتى اقترب من العودة مجددا بنهاية برنامج التأهيل.

من جانب آخر، أنهى مسئولو النادى الإسماعيلى إجراءات التفاوض مع ثنائى سنغالى لدعم فريق الكرة فى الميركاتو الشتوى الحالى، كما يفاوض ثنائى أجنبى آخر ليضم أربع صفقات أجنبية لإعادة هيبة الدراويش على الصعيد المحلى.

وتدور فى الآونة الحالية مشاورات مكثفة بين الجهاز الفنى للدراويش بقيادة حمد إبراهيم ومسئولى قطاع الكرة بالقلعة الصفراء لاختيار لاعبين محليين لدعم الفريق بعد إنهاء أزمة إيقاف القيد.

وطلب المهندس نصر أبو الحسن رئيس النادى الإسماعيلى من مسئولى اتحاد الكرة السماح للنادى بجدولة مستحقات نادى النجوم لبدء قيد صفقات جديدة للدراويش فى الميركاتو الحالى بعد قرار رفع إيقاف القيد.

كان اتحاد الكرة قد أعلن الأسبوع الماضي قرارات لجنة الانضباط والمؤجلة من يونيو الماضي.