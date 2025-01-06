شكرا لقرائتكم خبر عن لافيينا يتعاقد مع أحمد شديد قناوي قادما من السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي لافيينا التعاقد مع أحمد شديد قناوي ظهير أيسر النادي الأهلي والمصري والسكة الحديد السابق، لتدعيم صفوفه في الانتقالات الشتوية الحالية لمحاولة إعادة الفريق للمنافسة على الصعود للدورى الممتاز في الموسم المقبل.

وكتب الحساب الرسمي لنادي لافيينا: "نجحت لجنة الكرة بنادى لاڤيينا في التعاقد مع أحمد شديد قناوي ظهير أيسر النادي الأهلي والمصري والسكة الحديد السابق".

ويعد أحمد شديد قناوي أحد أبناء قطاع الناشئين بالأهلى، وصعد للفريق الأول فى يونيو 2005، ثم انتقل إلى النادى المصرى البورسعيدى لمدة ثلاثة أعوام وقدم خلالها مباريات جيدة أدت لعودته مجددًا للنادى الأهلي عام 2011.

وتميز شديد قناوى بقدم يسرى مميزة، وضعته فى مصاف أبرز لاعبى الجبهة اليسرى فى الدورى الممتاز فى الفترة الأخيرة، حقق مع الأهلي 20 بطولة محلية وأفريقية وتألق مع الفريق الأحمر فى مباريات كثيرة، فضلا عن تألقه مع المنتخب الأوليمبى والوطنى.

وحصد أحمد شديد قناوى العديد من الأرقام القياسية طوال رحلته مع الساحرة المستديرة، حيث بدأ مشاركاته فى الدورى العام خلال موسم 2005/2006، ولعب مبارياته مع أندية الأهلي والمصري وطلائع الجيش وأسوان الإنتاج الحربي وحرس الحدود.