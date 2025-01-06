شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الفروسية تصل الدوحة لخوض منافسات بطولات الشقب الدولية 2025.. صور والان مع تفاصيل الخبر

وصلت مساء اليوم، الاثنين، بعثة الفروسية المصرية إلى العاصمة القطرية "الدوحة"، للمشاركة في بطولات الشقب الدولية 2025 المؤهلة لكأس العالم، والتي ستقام خلال الفترة من 7 إلى 27 يناير الجاري.

وتضم البعثة المصرية للفروسية 54 فردًا، بينهم 27 فارسًا و31 جوادًا، في واحدة من أكبر البعثات في تاريخ الاتحاد المصري للفروسية.

ويترأس بعثة الفروسية المصرية، في البطولة الدولية هديل الحداد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية.

وتعود خيول الفروسية المصرية للمشاركة من جديد على الصعيد الدولي لأول مرة بعد حظر 20 عامًا، في بطولة قطر الدولية للفروسية.



منتخب الفروسية



وصول منتخب الفروسية



بعثة منتخب الفروسية