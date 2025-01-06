شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كرة القدم يستقبل وزير الرياضة لتهنئته بتولي قيادة الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وكان في مقدمة مستقبليه المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي.

وحرص الوزير في زيارته على توجيه التهنئة لمجلس الإدارة الجديد بعد نجاحه فى الانتخابات الأخيرة بالتزكية، وقيادته لسفينة الكرة المصرية لأربعة أعوام مقبلة.

وبحث الوزير مع المهندس هانى أبوريدة خطط التطوير المستقبلي للاتحاد، ودعم اللاعبين المصريين في المحافل الدولية، فى إطار استراتيجية الوزارة لدعم اللعبة الشعبية الأولى، والارتقاء بمستوى الأداء وزيادة عدد اللاعبين المحترفين خارج مصر.

وطالب صبحي بضرورة العمل على تحقيق الأهداف المرجوة للمنتخبات الوطنية، التي تلبي طموحات جماهير كرة القدم المصرية، مطالباً مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ببذل الجهد لضمان المشاركة فى كأس العالم لكرة القدم 2026، والظهور بالشكل الذى يليق بكرة القدم المصرية، وكذلك في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

كما أثنى الدكتور أشرف صبحي أيضًا على البداية الرائعة لمجلس الإدارة وحسم الملفات المعلقة، مبديًا تفاؤله بالمرحلة المقبلة، وثقته فى قدرات وإمكانات الاتحاد والمنتخبات.

وأكد وزير الشباب والرياضة على حرص الوزارة على تقديم سُبل الدعم والرعاية للمنتخبات الوطنية المختلفة، التي تخوض غمار المنافسات في مختلف البطولات، ومواصلة التنسيق والتعاون بين الوزارة والاتحاد على مستوى دعم كل المنتخبات وتذليل العقبات وحل جميع الأمور على الفور.

وبدوره توجه المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد بالشكر لوزير الشباب والرياضة علي زيارته للاتحاد وتهنئة أعضائه ودعمه اللامحدود التي تعكس مؤازرة ودعم الدولة المصرية لجميع المنتخبات الوطنية.