شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يخطر بيراميدز بطاقم حكام مباراة ساجرادا فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن تحديد طاقم حكام مباراة ساجرادا في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على ساجرادا في السادسة مساء السبت 11 يناير الجاري، باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، في إطار دور المجموعات.

ويدير اللقاء الحكم التشادي محمد الحاج علاو، ويعاونه الكاميروني إلفيس نيوبي المساعد الأول، والتشادي عيسى بوجولا المساعد الثاني، والحكم الرابع التشادي عثمان عبد الكريم.

ويراقب المباراة أرليندو رودريجيز من ساو تومي، ويراقب أداء الحكام، دياتا بادارا من السنغال، والمنسق العام جبريل ناصيرو من نيجيريا، والمنسق الإعلامي إيفان سيلفيو من أنجولا، والمنسق الأمني كريستوفين كاكيوا من ناميبيا، وكريستا فلورا مساعد المنسق العام من جنوب أفريقيا.

وحقق بيراميدز ريمونتادا أمام الترجي التونسى بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الأحد، باستاد الدفاع الجوى، في رابع جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

سجل يوسف البلايلى هدف التقدم للترجي فى الدقيقة 56، ثم نجح مصطفى فتحى فى التعادل فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ثم سجل إبراهيم عادل هدف الفوز بكرة مقصية فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة تواجد فريق الترجي التونسي في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء 1 والخسارة في مثله وتسجيل 7 أهداف وتلقي 2.

بينما جاء فريق بيراميدز في المركز الثاني برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء 1 والخسارة في مثله وتسجيل 7 أهداف.