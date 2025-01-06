شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن استعدادات فراعنة اليد لبطولة العالم 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور لخوض منافسات بطولة العالم 2025 المقرر إقامتها بتنظيم مشترك فى كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير.

ج.. يتوجه منتخب اليد إلى إسبانيا فى التاسعة مساء اليوم الإثنين لخوض دورة ودية دولية استعدادًا لبطولة العالم، على أن تصل البعثة فى الساعات الأولى من صباح غدٍ الثلاثاء.

ج.. ومن المقرر أن يواجه منتخب فراعنة كرة اليد نظيره النرويجى يوم 8 يناير قبل أن يواجه رومانيا يوم 10 من نفس الشهر، على أن تقام مباراة تحديد المراكز يوم 11 قبل السفر إلى كرواتيا يوم 12.

ج.. نظمت الشركة المتحدة للرياضة بالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية والاتحاد المصري لكرة اليد احتفالية لدعم منتخب اليد قبل بطولة العالم لتحفيز اللاعبين قبل الحدث العالمى فى أحد الفنادق الكبرى.

ج.. يتولى خالد فتحى رئيس اتحاد اليد رئاسة بعثة المنتخب فى بطولة العالم 2025.

س.. ما القناة الناقلة لمباريات منتخب اليد فى بطولة العالم؟

أعلنت أون تايم سبورتس نقل مباريات منتخب مصر فى بطولة العالم لكرة اليد المقبلة 2025 بكرواتيا والدنمارك والنرويج عبر قنواتها.