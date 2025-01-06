شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية سيدات والان مع تفاصيل الخبر

وافق الاتحاد الأفريقى لكرة السلة على استضافة مصر بطولة تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية لسيدات السلة، والتي تقام الشهر المقبل، بمشاركة 6 منتخبات.

وتقام البطولة في الفترة من 3 إلى 8 فبراير المقبل، بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، بمشاركة منتخبات كل من كينيا، جنوب السودان، أوغندا، بروندى، تنزانيا، بالإضافة إلى مصر المستضيفة.

وقرر اتحاد كرة السلة اختيار عمرو مصيلحى ، رئيس الاتحاد، متحدثا رسميا وإعلاميا للاتحاد خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذى عقد خلال الساعات الماضية.

وعقد اتحاد السلة اجتماعا، تم خلاله اتخاذ عدة قرارات منها تعيين محمد الكردانى مديرا فنيا لمنتخب الرجال، وعمرو عاصم لمنتخب السيدات.

كما قرر اتحاد السلة اختيار الثنائي محمد فتحى وطارق سعيد عضوى مجلس الإدارة فى منصب نائب رئيس الاتحاد، وذلك خلال الجلسة الأخيرة التى عقدت بمقر الاتحاد خلال الساعات القليلة الماضية، ومن المقرر أن يكون الثنائي نائبين لرئيس الاتحاد خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن القرارات التى اتخاذها خلال الجلسة.

