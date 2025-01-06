شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يثير الجدل عبر إنستجرام: لا تيأس إذا رجعت خطوة للوراء والان مع تفاصيل الخبر

أثار علي معلول ، ظهير أيسر النادي الأهلي، حالة من الجدل بعدما نشر ستوري عبر حسابه الشخصي على إنستجرام كتب فيها: "لا تيأس إذا رجعت خطوة إلى الوراء، فلا تنس أن السهم يحتاج أن ترجعه إلى الوراء لينطلق بقوة إلى الأمام".



علي معلول

فرض التونسي علي معلول لاعب الأهلي نفسه على سطح الأحداث في الشارع الكروي الأهلاوي، بعدما زاد الحديث عن مستقبله مع القلعة الحمراء، سواء بالقيد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري أو استمرار رفع اسمه من القائمة ليُسدل الستار على مشواره مع القلعة الحمراء، ونستطلع فى السطور التالية التساؤلات والاستفسارات الخاصة بموقف علي معلول مع الأهلي.

وأنهى معلول برنامجه التأهيلي من إصابته الأخيرة بقطع في وتر أكيلس، وشارك في التدريبات الجماعية مؤخراً، لكن مشاركته فى المباريات الرسمية مازالت تحتاج عدة أسابيع.

ويترقب مسئولو الأهلي موقف لاعبي الفريق الأجانب الذين سيرحلون عن النادي خلال يناير الجاري من أجل حسم مصير النجم التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق، مع القلعة الحمراء سواء بقيده في يناير الجاري أو التراجع عن الفكرة.

ويترقب الأهلي رحيل الجنوب أفريقي بيرسي تاو خلال يناير الجاري بناءً على رغبة الجهاز الفني وإدارة النادي وترحيب اللاعب، حيث يرفض الأهلي تجديد عقد الجناح الجنوب أفريقي بسبب تراجع مستواه وكبر سنه (31 عاماً) وراتبه الكبير (مليون دولار سنوياً).

كما اتفق الأهلي مع المغربي رضا سليم لاعب الفريق على رفع اسمه من القائمة في يناير الجاري بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً بقطع جزئي في غضروف الركبة الخارجي، وستُبعده عن الملاعب قرابة الستة أشهر.

وحال رحيل بيرسي تاو ورفع رضا سليم من قائمة الفريق سيكون من حق الأهلي ضم ثلاثة لاعبين أجانب في يناير الجاري، لأن الفريق يضم حالياً أربعة أجانب فقط (الثلاثي المغربي رضا سليم ويحيى عطية الله وأشرف داري) والجنوب أفريقي بيرسي تاو، بعدما تم قيد وسام أبو علي كلاعب مصري كونه يحمل الجنسية الفلسطينية فى حين تمنح لائحة اتحاد الكرة المصري الحق كل نادٍ قيد 5 أجانب.