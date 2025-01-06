شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مفاوضات الأهلي مع زد لحسم صفقتي البانوبي والعش فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

دخل مسئولو النادي الأهلي فى مفاوضات مكثفة مع نظرائهم فى نادي زد من أجل حسم التعاقد مع الثنائي عبد الرحمن البانوبي ومصطفى العش لتدعيم مركزي الجناح وقلب الدفاع خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبدأ مسئولو النادي الأهلي التفاوض مع إدارة زد لمعرفة طلباتهم بشأن التخلي عن الثنائي البانوبي ومصطفى العش في يناير الجاري، باعتبارهما من أبرز الأسماء المحلية المرشحة لتدعيم صفوف الأهلي فى الميركاتو الشتوي الحالي.

وأكد مصدر أن نادي زد رحب ببيع البانوبي والعش إلى الأهلي في يناير الجاري، في ظل العلاقة الطيبة بين الناديين، ويتبقي فقط الاتفاق بين الناديين على الأمور المالية لحسم الصفقة، ومنح الاستغناء الخاص بالثنائي البانوبي والعش لمسئولي القلعة الحمراء.

وأكد المصدر أن زد لم يطلب أي لاعب من الأهلي ضمن صفقة بيع البانوبي والعش للقلعة الحمراء كما يتردد، لاسيما بعدما ربط البعض بين انتقال الثنائي كريم نيدفيد ومحمود كهربا إلى زد ضمن صفقة بيع ثنائي زد إلى الأهلي.