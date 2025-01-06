شكرا لقرائتكم خبر عن محمود بنتايج يواصل التأهيل.. وجروس يعقد جلسة خاصة مع ثنائى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

أدى المغربي محمود بنتايج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم، الاثنين، على ملعب النادي، استعداداً لمباراة أبو قير للأسمدة المقبلة في دور الـ32 لكأس مصر.

وخاض اللاعب تدريبات التأهيلية على ملعب النادي تحت إشراف مصطفى عبده أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي بالنادي، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويعاني محمود بنتايج من إصابة في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيزه للعودة للتدريبات خلال الفترة المقبلة.

وعقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني جلسة مع أحمد محمود وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ثنائي الأبيض على هامش مران اليوم، ومنح المدير الفني تعليمات خاصة للثنائي تتعلق بأدوارهما في الملعب وطالبهم بتنفيذ بعض المهام الخاصة خلال مران اليوم استعداداً للقاء المقبل أمام أبو قير للأسمدة في الكأس.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبو قير للأسمدة، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.