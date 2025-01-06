شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الأهلي السابق يعلن فسخ تعاقده مع نادى جنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رضا الويشي مهاجم الأهلي السابق انتهاء تعاقده مع فريق جنوب سيناء، أحد أندية دوري القسم الثاني، بالتراضي بين الطرفين.

وكتب مهاجم الأهلي السابق على صفحته الشخصية بفيس بوك، "اليوم انتهاء تعاقدي مع نادي جنوب سيناء بالتراضي بين الطرفين.. كانت فترة من أصعب الفترات التي مررت بها في مجال كرة القدم".

وأضاف، "رأيت فيها أمورًا لم أكن أتخيل أنني سأراها في حياتي.. لكن الحمد لله دائمًا وأبدًا على كل حال.. أشكر من قلبي الكابتن شريف شعبان، وأخي وائل أبو الليل، والكابتن عوده، وكل من وقف بجانبي".

واختتم، "أتمنى التوفيق والنجاح للجميع، وأسأل الله تعالى أن يرزقني الاختيار الصحيح والنجاح فى خطوتي القادمة."

وكان تعاقد مسئولو جنوب سيناء الذى ينافس بدورى القسم الثانى ب مع رضا الويشى مهاجم لافيينا السابق في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، في إطار تدعيم الجانب الهجومى بشكل جيد قبل انطلاق الموسم.