شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ألقاب مصرية فى افتتاح نهائيات بطولة بريطانيا لناشئي الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

نجح أبطال الاسكواش المصري الصاعدين فى حسم 3 ألقاب خلال المنافسات المقامة حالياً ببرمنجهام ببطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين والناشئات.

وجاءت نتائج الناشئين المصريين كالتالي:

تحت 13 سنة:

فوز سلمى الباز على لي لي السيد بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-8, 11-9.

تحت 11 سنة:

فوز أنس توفيق على ريان غزلان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-8, 9-11, 11-8.

ـ فوز فريدة حكيم على ليلى محمد بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 13-11, 11-9.

تختتم اليوم، الاثنين، منافسات بطولة بريطانيا المفتوحة لناشئي الاسكواش، والتي تقام في برمنجهام خلال الفترة بين 2 إلى 6 يناير الجاري، وتضم البعثة المصرية المشاركة في البطولة، 66 لاعباً ولاعبة في مختلف المراحل السنية.