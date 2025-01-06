شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ألقاب مصرية فى افتتاح نهائيات بطولة بريطانيا لناشئي الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالإثنين، 06 يناير 2025 01:59 م
نجح أبطال الاسكواش المصري الصاعدين فى حسم 3 ألقاب خلال المنافسات المقامة حالياً ببرمنجهام ببطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين والناشئات.
وجاءت نتائج الناشئين المصريين كالتالي:
تحت 13 سنة:
فوز سلمى الباز على لي لي السيد بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-8, 11-9.
تحت 11 سنة:
فوز أنس توفيق على ريان غزلان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-8, 9-11, 11-8.
ـ فوز فريدة حكيم على ليلى محمد بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 13-11, 11-9.
تختتم اليوم، الاثنين، منافسات بطولة بريطانيا المفتوحة لناشئي الاسكواش، والتي تقام في برمنجهام خلال الفترة بين 2 إلى 6 يناير الجاري، وتضم البعثة المصرية المشاركة في البطولة، 66 لاعباً ولاعبة في مختلف المراحل السنية.
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