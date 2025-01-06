شكرا لقرائتكم خبر عن زياد كمال ينتظم فى تدريبات الزمالك بعد التعافي من آلام الظهر والان مع تفاصيل الخبر

انتظم زياد كمال لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى التدريبات الجماعية، خلال مران اليوم، الاثنين، على ملعب النادي، استعداداً لمباراة أبو قير للأسمدة المقبلة في دور الـ32 لكأس مصر.

وتماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بآلام فى الظهر، وتسببت في غيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية، واطمأن الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على جاهزية اللاعب قبل مشاركته في مران اليوم بصورة طبيعية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبو قير للأسمدة، المقرر لها الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وكان الزمالك تعادل سلبياً مع المصرى البورسعيدى في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الأحد، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

وتضم المجموعة الرابعة كلا من: الزمالك والمصري وبلاك بولز الموزمبيقي وإنيمبا النيجيري، وتشتعل المجموعة قبل جولتين على ختام مرحلة المجموعات.

ترتيب المجموعة بعد فوز إنيمبا ضد بلاك بولز

الزمالك: 8

المصري: 5

بلاك بولز: 4

إنيمبا: 4