شكرا لقرائتكم خبر عن جروس للاعبى الزمالك: الاستهتار مرفوض أمام أبو قير لتلافي مفاجآت الكأس والان مع تفاصيل الخبر

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الإثنين، على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة أبو قير للأسمدة المقبلة في دور الـ32 لكأس مصر.

وطالب المدير الفني من اللاعبين ضرورة غلق ملف البطولة الكونفدرالية مؤقتًا، والتركيز في مباراة كأس مصر المقبلة من أجل تحقيق الفوز.

وشدد جروس في حديثه مع اللاعبين على أهمية المباراة المقبلة، وعدم الاستهتار بالفريق المنافس، لتلافي مفاجآت كأس مصر.

وطالب المدير الفني لاعبيه ببذل أقصى جهد في الفترة الحالية استعداداً للقاء المقبل في بطولة كأس مصر.

وفي نهاية الجلسة شرح جروس بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعداداً للمباراة المقبلة أمام أبو قير للأسمدة.

وأدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة المصري التي أقيمت بالأمس في بطولة كأس الكونفدرالية، تدريبات استشفائية وتأهيلية، وقرر جروس اكتفاء هذه المجموعة بخوض تدريبات استشفائية وتأهيلية، وعدم المشاركة في باقي فقرات المران خوفاً من تعرضهم للإجهاد قبل مواجهة أبو قير للأسمدة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبو قير للأسمدة، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.