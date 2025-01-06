شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة الأهلي وزد في دوري الكرة النسائية إلى 27 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة الأهلي وزد في الجولة السادسة عشرة من دوري الكرة النسائية لتقام 27 يناير بدلاً من 13 من نفس الشهر بسبب مباراة منتخب مصر تحت 17 عامًا والكاميرون في تصفيات كأس العالم للسيدات 2026.

وتحدد موعد المباراة الأولى بين مصر والكاميرون يوم الأحد 12 يناير بالقاهرة، فيما تقام المباراة الثانية يوم الخميس 18 يناير الجاري في الكاميرون.

حافظ فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلى، على صدارة ترتيب دورى الكرة النسائية بعد نهاية الجولة الرابعة عشرة من المسابقة، وذلك بعد اكتساح فريق الطيران بثمانية أهداف نظيف، في المباراة التي جمعتهما الجمعة.

ترتيب دورى الكرة النسائية بعد نهاية الجولة الـ14:



1 الأهلى 36 نقطة

2 مسار 30 نقطة

3 وادى دجلة 28 نقطة

4 زد 28 نقطة

5 الزمالك 27 نقطة

6 البنك الأهلى 25 نقطة

7 مودرن سبورت 19 نقطة

8 المقاولون العرب 19 نقطة

9 بيراميدز 15 نقطة

10 الطيران 14 نقطة

11 الجونة 10 نقاط

12 المصرى 8 نقاط

13 المعادى واليخت 8 نقاط

14 بالم هيلز 6 نقاط

15 إنبى 3 نقاط

16 اتحاد بسبون نقطتين

17 الاتحاد السكندرى نقطتين