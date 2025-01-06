شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يمنح عمر الساعى فرصة الظهور مع الأهلى أمام سموحة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

دخل عمر الساعي لاعب وسط الأهلي الجديد حسابات مارسيل كولر المدير الفني من أجل المشاركة فى مباراة سموحة المقبلة بالدوري المصري.

ويواجه فريق الأهلى نظيره سموحة في المباراة المقرر لها الرابعة عصر غدًا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

وبدأ كولر في التفكير في إعادة تصحيح الأوضاع ومحاسبة اللاعبين المقصرين من خلال تجميدهم ومنح الفرصة للاعبين آخرين يرغبون في إثبات جدارتهم بالمشاركة أساسيا في وسط الأهلي مثل محمد مجدي أفشة وعمر الساعي بعد الخسارة من شباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال الأفريقي.

وانضم عمر الساعي في الصيف الجاري قادمًا من الإسماعيلي من أجل تدعيم خط وسط الأهلي في الموسم الجديد لمدة 5 مواسم قادمة.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى.