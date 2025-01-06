شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري لـ"الخليج 365": خصم 10% من عقود اللاعبين بعد وداع الكأس والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو نادى الاتحاد السكندري تطبيق لائحة العقوبات على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقب الخسارة المفاجئة من فريق تيم أف سي أمس الأحد في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر وتوديع البطولة.

وأكد إمام محمدين رئيس قطاع كرة القدم بنادي الاتحاد السكندري فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه قرر خصم 10% من عقود كل اللاعبين بعد توديع الكأس وفقا لما هو مقرر في اللائحة، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة في اجتماعه قد يتخذ عقوبات إضافية أو قرارات جديدة على الفريق الأول.

وأكد إمام محمدين أن الفريق أخفق في التأهل إلى دور الـ 16 للمرة الثالثة على التوالي في نفس الدور بعد الخسارة من النجوم في الموسم قبل الماضي ومن أبو قير للأسمدة في الموسم الماضي ومن تيم أف سي في الموسم الحالي.

وأشار إلى اللاعبين قصروا في تقديم ما عليهم في مباراة الأمس وكان لزامًا أن يتم معاقبتهم لأنهم يمثلون نادي عريق وله تاريخ مشرف وينافس على تحقيق الألقاب وسبق أن توج ببطولة كأس مصر من قبل ولعب المباراة النهائية عدة مرات.