شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تخسر من بطلة المجر وتودع بطولة هوبارت للتنس من الدور الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسرت ميار شريف لاعبة منتخب التنس والمصنفة رقم 65 عالميًا من المجرية انا بوندار بمجموعتين دون رد (7-5 - 6-4) في بطولة هوبارت للتنس في أستراليا لتودع البطولة من الدور الأول.

وكانت ميار شريف قد تقدمت 3 مراكز فى التصنيف العالمي الصادر عن رابطة لاعبات التنس المحترفات، لتحتل المركز 65 عالميًا.

وتستعد ميار شريف لخوض منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى بطولات الجراند سلام الكبرى في الموسم.

وكانت بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أول بطولات الجراند سلام الكبرى في الموسم، قد كشفت عن قيمة جوائزها المالية لنسخة 2025 حيث سيبلغ مجموع الجوائز 96.5 مليون دولار أسترالي، بزيادة 12 في المائة تقريبًا عن عام 2024.

و ستكون هناك زيادات في الجوائز المالية في كل جولة. وسيحصل كل من بطل فردي الرجال والسيدات على 3.5 مليون دولار أسترالي.