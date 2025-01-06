شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي كلوب تستقبل ياسر الرملي رئيسها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت اليوم مجموعة أندية سيتي كلوب الكابتن ياسر الرملي رئيس مجلس إدارة المجموعة الجديد، استقبالاً حافلاً بحضور الدكتور مصطفى عزام رئيس مجلس الإدارة السابق.

ووجه الرملي كلمة للعاملين بالمجموعة عبر خلالها عن سعادته بالعودة إلى شركة سيتي كلوب من موقع جديد آملاً أن يقود أسرة المجموعة لنجاحات جديدة واستكمال المسيرة، متمنيًا التوفيق للدكتور مصطفى عزام رئيس مجلس إدارة شركة سيتي كلوب، السابق، في مهمته الجديدة مديرًا للاتحاد المصري لكرة القدم.

فيما أعرب الدكتور مصطفى عزام عن سعادته بالفترة التي قضاها في سيتي كلوب وبالمهمة الوطنية التي أداها، متمنيًا التوفيق والنجاح للكابتن ياسر الرملي.



سيتى كلوب



مصطفى عزام والرملى



ياسر الرملى



الرملى وعزام