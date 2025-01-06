شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يفقد جهود حميد ماو أمام سيراميكا بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

يفقد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى جهود لاعبه حميد ماو فى مباراة سيراميكا المقبلة بالدوري بسبب الإيقاف حيث تلقى اللاعب كارت أحمر مباشر فى مباراة حرس الحدود الأخيرة بالدوري ليغيب مباراتين وفقًا للائحة المسابقة المحلية.

ويستعد الطلائع لمواجهة سيراميكا المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.

وخسر الطلائع من المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدورى، ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع سموحة، قبل أن يفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى الجولة الرابعة ثم خسر من بتروجت بهدف دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدفين لكل فريق ثم خسر من حرس الحدود بثلاثية دون رد ليجمع الطلائع 8 نقاط من 7 لقاءات بفوزين وتعادلين و 3 خسائر مسجلا 6 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف.

وتعادل الطلائع مع فاركو بهدف لكل فريق فى الجولة الأولى لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة كما صعد لدور الستة عشر بكأس مصر بعد تخطى عقبة الاوليمبى بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق.