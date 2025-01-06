شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يراقب مباراة أبو قير والمقاولون بالمحترفين لتجهيز الزمالك لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يحرص السويسرى كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، على متابعة مباراة أبو قير للأسمدة مع نظيره المقاولون العرب في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة دورى المحترفين، والتي تقام اليوم.

وتأتى متابعة جروس للمباراة لدراسة فريق أبو قير منافس الزمالك في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، ومعرفة نقاط القوة والضعف في الفريق الذى يلتقى مع الأبيض الخميس المقبل .

وطلب جروس من الجهاز المعاون تجهيز فيديوهات من المباراة بعد نهايتها لإعادة مشاهدتها، قبل مباراة الخميس بين الزمالك وأبو قير لوضع الخطة المناسبة التي يتبعها الزمالك في المباراة، والحد من خطورة أبو قير والتأهل للدور التالى بطولة كأس مصر.

ويستضيف اليوم، أبو قير للأسمدة صاحب المركز السادس بدوري المحترفين برصيد 24 نقطة نظيره المقاولون العرب المتصدر برصيد 34 نقطة في مواجهة صعبة للضيوف، خاصة أن أصحاب الأرض يحاولون العودة لأجواء المنافسة من جديد.

ويواجه الزمالك نظيره أبو قير للأسمدة فى الثانية والنصف ظهر الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ"32" لبطولة كأس مصر.