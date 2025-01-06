شكرا لقرائتكم خبر عن 10 لاعبين خارج حسابات كولر فى مباراة الأهلى مع سموحة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يفقد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود عدد من لاعبيه فى مباراة سموحة المقبلة بالدوري المصري وهم محمود كهربا وعمر كمال عبد الواحد ورضا سليم وعلي معلول وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد هانى ومحمد عبد الله بسبب الإصابة وعدم الجاهزية الفنية بجانب يوسف أيمن ومصطفى مخلوف لأسباب فنية.

ويواجه فريق الأهلى نظيره سموحة في المباراة المقرر لها الرابعة عصر غداً الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

ويعانى كهربا من نزلة برد شديدة فيما يعانى عمر كمال عبد الواحد من ألم فى الركبة فيما يواصل كريم فؤاد برنامجه التأهيلى للتعافى من الاصابة بقطع فى الرباط الصليبى فيما يعانى رضا سليم من قطع جزئى فى غضروف الركبة الخارجى، ويواصل طاهر محمد طاهر التأهيل من الاصابة بتمزق جزئى فى أسفل العضلة الامامية كما يخوض على معلول المرحلة الاخيرة من تأهيل وتر أكيليس ، كما عانى محمد هانى من الاصابة بجزع فى الرباط الصليبى ومحمد عبد الله من الاصابة بتمزق العضلة الامامية.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى.