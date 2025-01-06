شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الفروسية المصرية تتجه إلى قطر للمشاركة في بطولات الشقب الدولية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

توجهت بعثة الفروسية المصرية، إلى قطر صباح اليوم الإثنين، إلى الدوحة للمشاركة في بطولة قطر الدولية للفروسية 2025، المؤهلة لكأس العالم، والمقرر اقامتها خلال الفترة من 7 إلى 27 يناير الجاري بمقر نادي الشقب للفروسية.

وتضم البعثة المصرية للفروسية، 54 فردًا، بينهم 27 فارسًا و31 جوادًا، في واحدة من أكبر البعثات في تاريخ الاتحاد المصري للفروسية.

وتعود خيول الفروسية المصرية للمشاركة من جديد على الصعيد الدولي لأول مرة بعد حظر 20 عامًا، في بطولة قطر الدولية للفروسية.

ويترأس بعثة الفروسية المصرية، في البطولة الدولية هديل الحداد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية.



بعثة الفروسية



لاعبو الفروسية



الفروسية المصرية