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شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الفروسية المصرية تتجه إلى قطر للمشاركة في بطولات الشقب الدولية 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام مسعودالإثنين، 06 يناير 2025 12:38 م
توجهت بعثة الفروسية المصرية، إلى قطر صباح اليوم الإثنين، إلى الدوحة للمشاركة في بطولة قطر الدولية للفروسية 2025، المؤهلة لكأس العالم، والمقرر اقامتها خلال الفترة من 7 إلى 27 يناير الجاري بمقر نادي الشقب للفروسية.
وتضم البعثة المصرية للفروسية، 54 فردًا، بينهم 27 فارسًا و31 جوادًا، في واحدة من أكبر البعثات في تاريخ الاتحاد المصري للفروسية.
وتعود خيول الفروسية المصرية للمشاركة من جديد على الصعيد الدولي لأول مرة بعد حظر 20 عامًا، في بطولة قطر الدولية للفروسية.
ويترأس بعثة الفروسية المصرية، في البطولة الدولية هديل الحداد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية.
بعثة الفروسية
لاعبو الفروسية
الفروسية المصرية
بعثة الفروسية المصرية
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