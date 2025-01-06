شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج المصري لحسم تأهله بالكونفدرالية بعد التعادل مع الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

نجح النادي المصري في انتزاع نقطة ثمينة من نادي الزمالك في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد التعادل السلبي الذي حسم مواجهة الفريقين أمس، ليبقي الفريق البورسعيدي على حظوظه في التأهل في ظل الصراع المشتعل على عبور المجموعات إلى ربع النهائي.

ففي المجموعة الرابعة والتي تضم الزمالك والمصري، رفقة بلاك بولز الموزمبيقي وأنيمبا النيجيري، ضمن فريق الزمالك تأهله بنسبة كبيرة بين جميع الفرق، بعدما رفع رصيده إلى 8 نقاط وبات الأبيض بحاجة إلى نقطتين فقط للتأهل بشكل رسمي، ومن المقرر أن يخوض الزمالك آخر مواجهتين على أرضه بالقاهرة، أمام بلاك بولز ثم أنيمبا النيجري.

في الوقت نفسه يحتل النادي المصري المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط خلف الزمالك، ويليه كل من بلاك بولز وأنيمبا، برصيد 4 نقاط لكل فريق، وهو ما يشعل الصراع على بطاقة التأهل الثانية، ويحتاج المصري إلى الفوز في آخر جولتين لحسم تأهله دون انتظار نتائج المنافسين، ومن المقرر أن يخرج المصري لمواجهة أنيمبا بنيجيريا، ثم يعود لمواجهة بلاك بولز بالقاهرة.

وأغلق الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة علي ماهر، صفحة مواجهة الزمالك في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، للتركيز على مواجهة إنيمبا النيجيري المرتقبة في الجولة الخامسة من نفس الدور.

ويأمل المصري في التأهل إلى ربع النهائي والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة لإسعاد جماهير بورسعيد، وأكد علي ماهر على رغبة الجهاز الفني واللاعبين في إنهاء الموسم الجارى بحصد بطولة.

ويستعد المصري لمواجهة إنيمبا النيجيري الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تقام بنيجيريا.