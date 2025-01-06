شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة وجهاز المنتخب الوطنى ينعون والدة محمود تريزيجيه والان مع تفاصيل الخبر

نعى مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم والدة محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر والمحترف في صفوف الريان القطرى وذلك فى بيان رسمى جاء فيه: "ينعي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام حسن، والدة الكابتن محمود حسن تريزيجيه التي وافتها المنية، داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أبناءها وأهلها وذويها الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا اليه راجعون".

وحددت أسرة محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر والمحترف في صفوف الريان القطرى، موعد ومكان صلاة الجنازة على والدة اللاعب، والتي توفيت اليوم بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على والدة تريزيجيه بعد صلاة العصر اليوم، بمسجد التنعيم بمحافظة كفر الشيخ.

وأعلن تريزيجيه عن وفاة والدته، حيث نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "الله يرحمك يا أمى".

وكان نادي الريان القطري قد استعار محمود حسن تريزيجيه من طرابزون مقابل 4 ملايين دولار، من طرابزون التركي لمدة عام، بخلاف المقابل المادي الذي حصل عليه اللاعب.