شكرا لقرائتكم خبر عن إنا لله وإنا إليه راجعون.. حسام وإبراهيم حسن ينعيان والدة تريزيجيه والان مع تفاصيل الخبر

حرص التوأم حسام وإبراهيم حسن على نعى والدة نجم المنتخب محمود حسن تريزيجيه المحترف ضمن صفوف الريان القطرى والتى توفيت صباح اليوم بعد معاناة مع المرض، وذلك عبر إنستجرام.

وكتبت الصفحة الرسمية للتوأم عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسالة خاصة لتريزيجية جاءت كالتالى:

ينعي الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير منتخب مصر، والدة لاعب منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه التي وافتها المنية اليوم: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي "و الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".



نعى والدة تريزيجيه

أعلن محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر المحترف ضمن صفوف الريان القطرى وفاة والدته عبر صفحته الشخصية على انستجرام .

وكتب تريزيجيه على صفحته: "الله يرحمك يا أمى".

حقق الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، أرقامًا مميزة في عام 2024 مع طرابزون والريان القطري في موسمه الحالي، وقدم النجم الدولى أداءا مبهرا مع منتخب مصر فى 2024.

ومع الفراعنة يعد تريزيجيه أحد نجوم المنتخب فى عام 2024 حيث شارك فى 14 مباراة مع منتخب مصر هذا العام ساهم فى 11 هدفا يتسجيل 8 أهداف وصناعة 3 آخرين، ورفع الدولى المصرى رصيده إلى 21 هدف مع الفراعنة فى 77 مباراة دولية.

وكان نادي الريان القطري قد استعار محمود حسن تريزيجيه من طرابزون مقابل 4 ملايين دولار، من طرابزون التركي لمدة عام، بخلاف المقابل المادي الذي حصل عليه اللاعب.

وخلال الموسم الحالي 2024-2025، شارك تريزيجيه في 21 مباراة، بمعدل 1666 دقيقة ، ساهم خلالها في 6 اهداف، حيث سجل 4 أهداف، وصنع هدفين آخرين.

وخلال منافسات الدوري القطري، لعب تريزيجيه 8 مباريات مع الريان، بمعدل 683 دقيقة، ساهم في خمسة أهداف، حيث سجل خلالهم 3 أهداف، وصنع هدفين.

ومع طرابزون سبور، خلال الموسم الجاري، شارك تريزيجيه مع الفريق في سبع مباريات سجل خلالها هدفا وحيدا.