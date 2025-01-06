شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس عرض مهاجم مونتريال الكندى على الزمالك في ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

دخل الغانى مالاها أوبوكو لاعب فريق مونتريال الكندى دائرة المرشحين للانضمام إلى فريق الكرة بنادى الزمالك خلال الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعد أن تم عرض اللاعب على النادى لتدعيم صفوف الفريق به الفترة المقبلة.

وكشف مصدر في الزمالك عن أن أوبوكو تم عرضه على الإدارة من وكلاء لاعبين مثله مثل غيره من اللاعبين ولكن النادى لم يدخل في مفاوضات مباشرة مع اللاعب أو ناديه.

وأضاف المصدر أن أي صفقة لا يتم تحديدها إلا بموافقة جروس المدير الفني للفريق، والذى سيحدد الصفقات المطلوبة لدعم صفوف الأبيض في يناير في ظل حاجته الفنية.

وعقد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مع لجنة الكرة بالقلعة البيضاء، وأخطرهم خلالها برغبته فى التعاقد مع 2 لاعبين أجانب مهاجم وجناح، وفى حال رحيل التونسى حمزة المثلوثى يتم التعاقد مع لاعب أجنبى بديل، بالإضافة إلى ديفندر وجناح مصرى.

كريستيان جروس أبلغ إدارة الزمالك بإمكانية الاستغناء عن سيف جعفر ومهاب ياسر وسيف الدين الجزيرى وعمر فرج وكونراد ميشالاك، وقامت إدارة القلعة البيضاء باتخاذ بعض الإجراءات لتنفيذ طلبات المدرب، حيث تمت مخاطبة رئيس نادى أحد السعودي لقطع إعارة ميشالاك، مع البحث عن طريقة للاستغناء عن عمر فرج، خاصة أن اللاعب لم يتقاض راتبه منذ انضمامه فى بداية الموسم.