شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد ومكان جنازة والدة تريزيجيه والان مع تفاصيل الخبر

حددت أسرة محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر والمحترف في صفوف الريان القطرى، موعد ومكان صلاة الجنازة على والدة اللاعب، والتي توفيت اليوم بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على والدة تريزيجيه بعد صلاة العصر اليوم، بمسجد التنعيم بمحافظة كفر الشيخ.

وأعلن تريزيجيه عن وفاة والدته، حيث نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "الله يرحمك يا أمى".

وكان نادي الريان القطري قد استعار محمود حسن تريزيجيه من طرابزون مقابل 4 ملايين دولار، من طرابزون التركي لمدة عام، بخلاف المقابل المادي الذي حصل عليه اللاعب.