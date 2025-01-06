شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الجهاز الفني لمنتخب السلة بقيادة الكردانى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن اتحاد كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحى عن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطنى رجال، والذى تولى قيادته جهاز مصري بالكامل، بقيادة محمد الكردانى مديرًا فنيًا.

ويعاون الكردانى في الجهاز الفني كل من محمد سليم، ورامى جنيدى، وأحمد الجارحى، مدربون، وسامح صلاح وميدو ربيع إداريان، وإسلام جمعة علاج طبيعى، محمد جمال مخطط احمال، وعبد الرحمن الجلاد وياسر عبدالله محللان أداء، بالإضافة إلى على موسى استشفاء.

فى المقابل، جاء تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب السيدات بقيادة عمرو عاصم مديرا فنيا، ومعه أحمد إبراهيم مدرب، عليا محمود مدرب مساعد، آلاء مصطفى إدارية، عبدالله عادل مخطط أحمال، فاطمة البرعى علاج طبيعى، محمد جابر محلل أداء، بينما إيمان جمال استشفاء.

وأكد محمد الكردانى المدير الفنى لمنتخب السلة رجال، أن اختياره لتدريب المنتخب مسئولية كبيرة على عاتقه لتحقيق طموح أسرة السلة.

وقال الكردانى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه فور علمه بتولى تدريب المنتخب شعر بالفخر، لأنها أول مرة يتولى تدريب المنتخب الأول، حيث سبق ودرب منتخب الناشئين.

وأضاف الكردانى أنه من المقرر أن يعقد جلسة مع مجلس إدارة اتحاد السلة الساعات المقبلة لمناقشة كل ما يتعلق بالمنتخب.

وأشار مدرب منتخب السلة إلى أن أول تجمع للاعبى المنتخب سيكون فى الأسبوع الأول من فبراير استعدادا لتصفيات أفريقيا.