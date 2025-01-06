شكرا لقرائتكم خبر عن رغم عودته لتدريبات الأهلى.. محمد هانى خارج حسابات كولر أمام سموحة غداً والان مع تفاصيل الخبر

خرج محمد هانى، الظهير الأيمن للنادى الأهلى، من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة فى مباراة سموحة المقبلة بالدوري، رغم عودته للتدريبات الجماعية، ولكن بشكل تدريجى.

وانتظم محمد هاني في التدريبات الجماعية للأهلى والتي أقيمت صباح أمس الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

ويواجه فريق الأهلى نظيره سموحة في المباراة المقرر لها الرابعة عصر غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلى، إن هاني انتهى من تنفيذ برنامج الإعداد والتأهيل الخاص به بعد الإصابة.

وأوضح طبيب الأهلي أن هاني تعافى من إصابة الجزع في الرباط الخلفي للركبة، وأن انتظامه في المران بدأ من الأمس تدريجياً لتجهيزه للمرحلة القادمة؛ تمهيداً للعودة إلى المشاركة فى المباريات، وفقا لرؤية الجهاز الفني.

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.