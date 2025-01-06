شكرا لقرائتكم خبر عن موعد سفر منتخب اليد إلى إسبانيا لخوض دورة ودية استعدادًا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

يتوجه منتخب اليد فى التاسعة مساء اليوم الإثنين إلى إسبانيا لخوض دورة ودية دولية استعدادًا لبطولة العالم التي تستضيفها الدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير، ويلعب الفراعنة فى مجموعه تضم كلاً من كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

تضم دورة إسبانيا الودية، منتخبات مصر والنرويج ورومانيا وإسبانيا والأرجنتين وسلوفاكيا، ويخوض خلالها منتخبنا ثلاث مواجهات من العيار الثقيل، حيث يلعب مع النرويج ورومانيا والمواجهة الثالثة تتحدد حسب سير المنافسات.

ويرأس خالد فتحى رئيس اتحاد كرة اليد بعثة منتخب الرجال الأول فى بطولة العالم المقبلة، المقرر إقامتها بتنظيم مشترك فى كرواتيا والدنمارك والنرويج ،خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير 2025.

ويتوجه منتخب كرة اليد إلى كرواتيا يوم 12 يناير المقبل قادماً من معسكر إسبانيا، للمشاركة فى بطولة العالم.