شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج الزمالك للصعود لربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية؟ والان مع تفاصيل الخبر

تعادل فريق الزمالك مع المصرى البورسعيدي سلبياً فى الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليفقد الفارس الأبيض نقطتين فى مشواره بدور المجموعات، رغم تصدر مجموعته حتى الآن.

ويحتاج الزمالك إلى 3 نقاط للتأهل رسمياً إلى ربع نهائي بالكونفدرالية ليصعد كمتصدر مجموعته.

ويتصدر الزمالك مجموعته برصيد 8 نقاط، يليه المصرى فى الوصافة برصيد 5 نقاط، ثم بلاك بولز ويليه إنيمبا.

وحال فوز الزمالك فى إحدى المباراتين المقبلتين أمام بلاك بولز أو إنيمبا يجعله يصعد لربع نهائي البطولة، حيث يلتقى مع بلاك بولز الأحد المقبل، بينما يواجه إنيمبا يوم 19 يناير الجارى.

واستهل الزمالك مشوار المجموعات بالفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بالقاهرة 2-0، ثم التعادل خارج الديار مع إنيمبا النيجيري 2-2 ثم الفوز على المصري البورسعيدى بهدف دون رد.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

فوز الزمالك في النهائي هو الثاني على حساب نهضة بركان، إذ توج الفريق الأبيض موسم 2018 - 2019 على حساب بطل المغرب بركلات الترجيح 5-3.