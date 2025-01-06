شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على صفقة انتقال بيرسى تاو لقطر القطري والان مع تفاصيل الخبر

يضع مسئولو النادى الأهلى فى الساعات الحالية الرتوش الأخيرة على صفقة انتقال الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب الفريق لصفوف قطر القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويرغب الأهلي في ضم ثنائي أجنبي لتدعيم صفوفه، لاسيما بعدما شهدت الفترة الأخيرة تراجع مستوى ونتائج الفريق الأحمر، وأثرت على ترتيبه في جدول الدوري ودوري أبطال إفريقيا، ويرغب مسئولو النادي فى تدعيم الفريق لحل أزمة تراجع المستوى والنتائج، حيث يرغب مسئولو النادي فى ضم مهاجم وجناح أجنبي.

ويشعر الجنوب إفريقي بيرسي تاو، جناح فريق النادي الأهلي بعدم الارتياح داخل الفريق الأحمر، وتحت قيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، بسبب تجاهل مشاركته أساسيًا في المباريات السابقة والدفع به على فترات متباعدة في تشكيل الفريق الأحمر سواء في الدوري المصري أو دوري أبطال أفريقيا.

وقالت صحفية "العرب" القطرية، إن نادي قطر القطري يرغب في التعاقد مع بيرسي تاو، جناح فريق الأهلي في يناير الجاري، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويسعى النادي للاستفادة ماليًا من رحيله في الميركاتو الشتوي الجاري.

وأشارت إلى أن نادي قطر القطري يسعى لضم بيرسي تاو، من أجل تعزيز خط صفوفه خلال القسم الثاني من دوري نجوم "أريدُ" بعد وصول المفاوضات إلى مراحل متقدمة، خاصة في ظل العلاقة الطيبة التي تجمع بين الناديين.