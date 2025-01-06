شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص لحاق كهربا بمباراة الأهلى وسموحة غداً بسبب نزلة البرد والان مع تفاصيل الخبر

تضاءلت فرص لحاق محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى بمباراة فريقه المقبلة أمام سموحة بالدوري المصري بسبب معاناته من نزلة برد شديدة.

ويواجه فريق الأهلى نظيره سموحة في الرابعة عصر غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

من جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلى، إن كهربا أصيب بنزلة برد شديدة حالت دون مشاركته في التدريبات الجماعية أمس.

وأوضح طبيب الفريق أن كهربا سيخضع لفحص طبي جديد اليوم يتحدد في ضوئه موعد انتظامه في تدريبات الفريق.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى.