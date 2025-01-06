شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شحاتة يخضع لفحوصات طبية فى الزمالك للاطمئنان على حالته والان مع تفاصيل الخبر

يخضع محمد شحاتة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لفحوصات طبية اليوم؛ للاطمئنان على حالته بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفريق أمس أمام المصرى البورسعيدى بالكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تحسم الفحوصات الطبية التي سيخضع لها محمد شحاتة فترة غيابه عن الفريق خلال الفترة المقبلة، وكذلك مدى حاجته للخضوع لأشعة من عدمه.

وتعرض محمد شحاتة للإصابة خلال مباراة المصري البورسعيدي التي أقيمت أمس في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث أكد رئيس الجهاز الطبي أن محمد شحاتة تعرض لإصابة عبارة عن كدمة في الفك.

وتعادل الزمالك سلبيا مع المصرى في الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية، ومازال الأبيض محافظا على تصدره قمة مجموعته، ويتبقى له حصد 3 نقاط أخرى للصعود رسميا إلى ربع نهائي البطولة.