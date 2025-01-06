شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد طاهر محمد طاهر أمام أورلاندو فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد فريق الأهلي جهود طاهر محمد طاهر لاعب الفريق بعد مباراته أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي يوم 18 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب الانتهاء من برنامجه التأهيلي الذي خضع له خلال الفترة الماضية، بعد تعرضه للإصابة مزق جزئي أسفل العضلة الأمامية في الجزء الخارجي.

وغاب طاهر محمد طاهر عن مباراتى الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة والرابعة بدوري الأبطال الأفريقى، بجانب مباراتى المصري وإنبى في الدوري المصري، ويستمر الغياب عن مباريات فريقه القادمة حتى مواجهة أورلاندو، قبل أن يكون جاهزا لتدعيم الفريق الأحمر، بعد الخضوع للفحص الطبي والاطمئنان على حالته الفنية والبدنية.

ويواجه فريق الأهلى نظيره سموحة في الرابعة عصر غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

ويواصل عمر كمال عبد الواحد لاعب النادى الأهلى الغياب عن فريقه فى مباراة سموحة المقبلة بالدوري، بسبب استمرار برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى الركبة.

وغاب عمر كمال عن مباراة الأهلى الأخيرة أمام شباب بلوزداد الجزائري بسبب شكواه من ألم فى الركبة.