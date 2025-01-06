شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلي يتعاقد مع حسين الشحات ليبدأ رحلة البطولات بالقميص الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مسئولو النادى الأهلى ضم حسين الشحات، صانع ألعاب العين الإماراتى، إلى صفوف القلعة الحمراء فى مثل هذا اليوم 6 يناير 2019، بعد حسم مسئولى الفريق الأحمر الصفقة الشتوية الأبرز فى السنوات الأخيرة.

وأنهى مسئولو النادى الأهلى اتفاقهم مع العين الإماراتى لضم حسين الشحات لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، وذلك بعد تنازل اللاعب عن ما يقارب الـ16 مليون جنيه لإتمام الصفقة، 6 منها من مستحقاته المتأخرة و10 ملايين عبارة عن نسبة إعادة البيع التى من المفترض أن يحصل عليها هو.

وكان الشحات قد انتقل للعين فى يناير 2018 من صفوف مصر المقاصة، قبل أن يقوم النادى الإماراتى بشرائه من النادى الفيومى الصيف الماضى مقابل 4 ملايين دولار.

ومرت أربعة أعوام على انتقال حسين الشحات للمارد الأحمر نجح خلالها فى تقديم الإضافة الفنية للأهلى ويكون أحد أفضل الحلول الهجومية للمارد الأحمر ليفوز ببطولات عديدة.

وإجمالا لعب حسين الشحات 247 مباراة مع الأهلى فى كل البطولات ونجح فى تسجيل 57 هدفاً وصنع 53 هدفا آخر ، وحصد الشحات مع المارد الأحمر أربعة بطولات للدورى ومثلهم لدورى الأبطال الأفريقى وبطولتين للسوبر الأفريقى بجانب 3 ألقاب لكأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى بجانب برونزية كأس العالم للأندية 3 مرات.

وفى بداية عهد السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى لم يجد حسين الشحات موقعاً في التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر وجلس على دكة البدلاء قبل أن يعود اللاعب ويلفت أنظار المدرب السويسرى بالتألق كبديل في المباريات التي منحها له ليقرر وضعه في التشكيلة الأساسية مرة أخري ويصول ويجول اللاعب ويسجل أهدافاً مميزة.