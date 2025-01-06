شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان فى الجولة السادسة عشرة لدورى المحترفين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم مباريات الجولة السادسة عشرة من دورى المحترفين بلقاءين غاية في القوة والندية، حيث يستضيف السكة الحديد نظيره بلدية المحلة، كما يخرج المقاولون العرب لمواجهة أبو قير للأسمدة.

فعلى استاد بتروسبورت يلتقى السكة الحديد مودرن صاحب المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة مع بلدية المحلة الذى يحتل المركز الذى يليه بنفس الرصيد من النقاط في لقاء متكافئ يحاول فيه الفريقان الفوز بالثلاث نقاط من أجل الاقتراب أكثر من أهل القمة.

وفى لقاء قوى يستضيف أبو قير للأسمدة صاحب المركز السادس برصيد 24 نقطة نظيره المقاولون العرب المتصدر برصيد 34 نقطة في مواجهة صعبة للضيوف، خاصة أن أصحاب الأرض يحاولون العودة لأجواء المنافسة من جديد.

كان وادى دجلة قد حقق فوزا مهما على أسوان بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام فى الجولة السادسة عشرة من دورى المحترفين، أحرز الهدف الأول محمود الدياسطى، وأضاف عمر العادلى الهدف الثانى، ليرفع أبناء دجلة رصيدهم إلى 32 نقطة ويعود لوصافة جدول الترتيب، بينما يتوقف رصيد أبناء الجنوب عند 20 نقطة في المركز التاسع.

كان مباريات الأسبوع قد انطلقت ظهر أمس، حيث حقق المنصورة فوزا ثمينا خارج ملعبه على راية بهدفين نظيفين، بينما تعادل الداخلية مع بروكسى بهدف لمثله.