شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يستكشف سيراميكا لاستعادة انتصارات الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

يعكف عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على دراسة مباريات سيراميكا الأخيرة فى الدورى المصرى؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بدورى nile.

ويستعد الطلائع لمواجهة سيراميكا المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.

وأجرى عمر رضوان، حارس مرمى طلائع الجيش، جراحة لعلاج كسر فى الساعد بأحد مستشفيات القاهرة عقب تعرضه للإصابة فى مباراة الأوليمبى الأخيرة بكأس مصر.

وتأكد غياب الحارس عن الطلائع لمدة 3 أشهر، حيث وضع محمد الأسيوطى رئيس الجهاز الطبى للفريق برنامج تأهيلى له للتعافى من الإصابة.

يفقد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى جهود لاعبه حميد ماو فى مباراة سيراميكا المقبلة بالدوري بسبب الايقاف حيث تلقى اللاعب كارت أحمر مباشر فى مباراة حرس الحدود الاخيرة بالدوري ليغيب مباراتين وفقاً للائحة المسابقة المحلية.

وخسر الطلائع من المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدورى، ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع سموحة، قبل أن يفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى الجولة الرابعة ثم خسر من بتروجت بهدف دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدفين لكل فريق ثم خسر من حرس الحدود بثلاثية دون رد ليجمع الطلائع 8 نقاط من 7 لقاءات بفوزين وتعادلين و 3 خسائر مسجلا 6 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف.

وتعادل الطلائع مع فاركو بهدف لكل فريق فى الجولة الأولى لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة كما صعد لدور الستة عشر بكأس مصر بعد تخطى عقبة الاوليمبى بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق.